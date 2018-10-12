Германия решила продлить контроль на границе с Австрией

Германия продлевает еще на полгода действие контроля на границе с Австрией – с 12 ноября по 11 мая 2019 года. Уведомление об этом решении Берлина согласовано с Австрией, Данией, Швецией, Норвегией и отправлено Европейской комиссии, а также правительствам стран Евросоюза.
Как заявил глава МВД Хорст Зеехофер, в настоящее время еще нет предпосылок для отмены контроля на внутренних границах ЕС. Контроль был введен в 2015 году в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом на фоне недостаточной защиты внешних границ Евросоюза, в результате которой до сих пор наблюдается усиленная повторная миграция в Германию, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее вслед за ФРГ пограничный контроль возобновили Австрия, Дания, Швеция, Франция и Норвегия. По данным полиции, в 2017 году на австрийско-германской границе были задержаны около 14 600 человек, почти половина из них были отправлены назад. За первые четыре месяца 2018 года зарегистрировано около 3800 задержаний.
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