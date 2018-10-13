"Искажают советскую действительность". КГБ и Радио Свобода

Обнародованы рассекреченные в Украине документы Комитета государственной безопасности СССР о том, как советские спецслужбы следили за Радио Свобода в течение почти 30 лет. Архивные записи опубликовала Украинская служба Радио Свобода совместно с Центром исследования освободительного движения и Отраслевым государственным архивом СБУ.

Всего в открытый доступ выложены 47 документов. Среди них – информационные записки и спецдонесение сотрудников КГБ в адрес высшего партийного руководства Советского Союза. Документы, порой являющиеся транскриптом передач Радио Свобода, предназначены для ЦК компартии Украины. В частности, в отчетах говорилось о темах передач Радио Свобода, а также о том, как устроена редакция. Власти СССР использовали полученные данные для дискредитации сотрудников радио. Историки говорят, что рассекреченные архивы помогут лучше понять, как вещание Радио Свобода влияло на Советский Союз за "железным занавесом".

Документы охватывают четверть века – от 1965-го по 1991 год. Подавляющее большинство бумаг, относящихся к 60-м годам, и подписано Виталием Никитченко, председателем комитета госбезопасности при совете министров УССР.

Первый документ архива датирован 3 июля 1965 года. В нем пересказывается содержание передачи Радио Свобода на украинском языке от 26 июня о том, что православный епископ в Женеве Антоний сообщил на пресс-конференции о преследовании верующих на Украине, сославшись на жалобу, полученную им из города Почаева Тернопольской области за подписью 23 человек. В жалобе говорилось, что в декабре 1964 году милиция "насильно вошла в келии Почаевской лавры" и арестовала пять монахов, а сопротивлявшихся поместили в психиатрическую больницу.

КГБ уведомляет, что в ноябре-декабре 1964 года в Почаеве были "приняты административные меры" в отношении "нарушителей паспортного режима" монахов лавры Солдатова, Лончакова, Поповича, Угрицкого и Силика, и что ведется работа по установлению лиц, "передавших тенденциозную информацию за кордон".

В другом сообщении КГБ в июле 1965 года приводится обширная выдержка из программы "Свободы" о появившейся на Западе конспективной записи обсуждения, проходившего в институте истории академии наук СССР. Дискуссия была посвящена предварительному варианту девятого тома "Истории СССР", посвященному периоду с 1933 по 1941 год. (В записке КГБ значится "Истории СССР" с древнейших времен, но затем карандашом "с древнейших времен" вычеркнуто). Сказано, что запись сделали присутствовавшие на обсуждении студенты-иностранцы:

"Дискуссию начал Александр Павлович Корушев. Он сказал: "В предварительном тексте девятого тома не включены трудности, связанные с нехваткой и рационированием продовольствия в 1933 году". В зале раздались замечания возражавших. Корушев на это ответил: "На моих глазах студенты падали от истощения… В годы второй пятилетки, – продолжал Корушев, – много строилось, например, "Беломорканал"… Нужно наконец сказать, сколько заключенных работало тогда на новостройках второй и третьей пятилеток. Необходимо рассказать и о положении колхозников. В 1933 году крестьяне жили хуже, чем в предколхозном 1929 году, даже хуже, чем в 1913 году". В этом месте раздался возглас из зала: "Если это так, то зачем было делать Октябрьскую революцию".

Корушев продолжал: "Колхозники получали на трудодень недопустимо мало. В девятом томе "Истории СССР" необходимо осудить систему разделения сельскохозяйственной продукции между государством и производителем". Еще одна проблема: пакт Гитлера-Сталина в 1939 году. Были в этом пакте секретные части, в частности, о разделе Польше, или нет? Если это правда, то в девятом томе "Истории" необходимо эту проблему осветить; если неправда, то нужно это указать.

Советский историк Корушев продолжал: "А финская война? Каковы были ее уроки? В предварительном тексте девятого тома "Истории СССР" сказано, что военное производство за полтора-два года к 1933 году возросло в 2-2,5 раза, но производство танков, пушек и самолетов не увеличилось. За счет какой же военной продукции произошел такой ее общий рост? Затем, сколько офицеров и генералов было ликвидировано ежовщиной? Каковы были планы войны, почему в 1940 и 1941 годах сменили нескольких начальников штабов, какова была численность армии и вооружений – все это необходимо осветить в девятом томе "Истории СССР". Эти вопросы интересуют всех, и на них необходимо дать ответ, иначе дадут ответ без нас, против нас".

Следующий документ архива того же 1965 года посвящен передаче "Свободы" о настроениях в Польше: "Как рассказывают поляки, Хрущев дважды предлагал Гомулке (Владислав Гомулка, глава ЦК ПОРП в 50-60-х годах. – Прим.), что он сделает от имени Советского правительства заявление, в котором ответственность за массовое убийство польских офицеров в Катыни, во время войны, будет возложена на Сталина и Берия. Оба раза Гомулка отклонил это предложение, считая, что такое заявление повредит престижу Советского Союза и всего коммунистического лагеря". Как следует из дальнейшего текста, в результате в польской компартии усилилась фракция так называемых "партизан" (тех, кто активно воевал во время второй мировой войны), которая выступила за опубликование фактов о катынской трагедии, а рост влияния "партизан" привел к переходу на Запад "трех ответственных работников".

В 1968 году в сводках КГБ сообщается о "полученных оперативным путем" данных о темах, которые собирается освещать Радио Свобода:

"Используя то обстоятельство, что 1968 год объявлен "годом прав человека, радиостанция должна обращать особое внимание на "борьбу прогрессивных сил в СССР за свободу и права человека, которая, судя по недавно прошедшему процессу над молодыми писателями и представителями прогрессивных сил, не прекращается".

В передачах, касающихся внешней политики СССР, рекомендуется сосредоточить внимание на событиях в Чехословкии и др.

В 1969 году КГБ сообщает, что Радио Свобода планирует "использовать в антисоветских передачах сведения об экономической реформе в СССР": "Радиопередачи должны возбуждать у слушателей стремление добиваться повышения заработной платы для рабочих и служащих по мере увеличения норм и производительности труда, а также убеждать их в необходимости более широкого участия рабочих в принятии решений по экономическим вопросам".

В том же году КГБ цитирует "ориентировку, подготовленную руководством Радио Свобода относительно передач, посвященных столетию со дня рождения Ленина":

"Из всех крупнейших революционных деятелей только Ленин продолжает пользоваться действительным уважением и авторитетом большей части аудитории радиостанции "Свобода". Это частично результат пропаганды, а частично объясняется тем, что Ленин умер во время нэпа и перед коллективизацией. В противоположность годам владычества Сталина, имя Ленина ассоциируется с наиболее героическими и лучшими аспектами большевистской власти. Но культ Ленина укоренился главным образом в низших и средних слоях советского общества. Интеллигенция, в большей степени, стала относиться более критически и обычно не реагирует на избитые фразы официальной пропаганды. Молодежь, особенно школьного возраста, нередко проявляет безразличие к образу Ленина, как атрибуту далекого прошлого… Трактуя общую тему о Ленине и ленинизме, мы не скрываем факта, что многие из наиболее отвратительных мероприятий сталинизма коренятся в учениях Ленина – например, концепция террора против инакомыслящих, брань в политической полемике, систематическое уничтожение традиционных и общих моральных стандартов, беспощадное преследование религии, игнорирование исторического наследия и его ценностей".

В самом конце 1969 года КГБ сообщает о "полученной оперативным путем" ориентировку освещения Радио Свобода деятельности КПСС в 60-х годах:

"Прошедшее десятилетие может быть расценено как период больших несбывшихся надежд на развитие советского общества и КПСС по более демократическому пути… Одним из наиболее важных аспектов внутренней политики… стала кампания по возрождению сталинских порядков, начавшаяся в 1965 году. Таким образом, в конце 60-х годов многие думающие советские граждане будут задавать себе вопрос о том, какие возможности и средства имеются для вывода партии из этого тупика консервативного загнивания, который препятствует созданию современного общества, в котором стремление народа к личным свободам,безопасности и материальному благополучию будет диктовать официальную политику".

В том же году КГБ дает пространную, на 10 страницах, справку о Радио Свобода, где подробно описывает историю его создания, отделы радиостанции, вплоть до численности работающих в них людей (при этом неизменно обращая особое внимание на "евреев по национальности"), перечисляет сотрудников, которых считает представителями ЦРУ, сообщает о "принципах антисоветской работы": "Содействовать эволюционным переменам у представителей молодой интеллигенции,.. добиваться не революции в Советском Союзе, а реформы общества до насаждения югославского образа жизни…"

В 1970 году вместо Никитченко сообщения КГБ начинает подписывать сменивший его на посту главы КГБ Украины Виталий Федорчук, который после, в 1982 году, ненадолго возглавит КГБ всего СССР, а затем министерство внутренних дел Советского Союза.

В 1971 году в донесении КГБ – рассказ о пяти перехваченных анонимных письмах, отправленных Радио Свобода из Ворошиловградской области. В письме из города Брянки говорится:

"Я регулярно слушаю Вашу передачу, уже второй год. Мой возраст 21 год. Прожито вроде и не мало, а вспомнить нечего. Но порой задумываешься о прожитых днях и сразу теряешь вкус к жизни. Вы просите ответить на вопрос: что даст людям 24 съезд КПСС? Что он нам может дать… Сбавляют цену трикотажу, повышая этим цену мяса. В больницах плохо обращают внимание на больных. Иногда в почти тяжелом состоянии работают рабочие. А какое вознаграждение за работу он получит? Копейки, которых едва хватит на долги. Сегодня я разговаривала с одним заключенным, который отбывает срок под названием "химия". Они строят крупнейший химический комбинат. Я спросила: "Что вы хотели от 24-го съезда партии?" А он отвечает, что все заключенные ждут амнистии… Как жаль, что у нас нет свободы слова. Я даже не могу написать своего имени не то, что адрес… Ваш друг Изольда Л".

"Сталинскую голодовку пережили, брежневское изобилие переживем", пишет автор другого письма, назвавшийся Иваном Ивановичем Ивановым. "КГБ приняты необходимые меры по розыску авторов упомянутых документов", сказано в конце донесения.

В том же 1971 году в одном из донесений говорится о сообщении Радио Свобода об ответственном работнике Киевской комсомольской организации Евгении Демченко, который прибыл в Голландию с группой советских студентов на обратном пути в СССР после посещения Чили и Перу и обратился в голландским властям с просьбой о политическом убежище. КГБ информирует, что с родителями Демченко (членами КПСС) проведена беседа "по факту исчезновения их сына за границей":

"Сообщение явилось для них неожиданным. Родители считают, что Демченко не мог встать на путь измены Родине. Они рассказали о болезни и лечении сына в психоневрологическом диспансере… (В сообщении приводится диагноз "астеноипохондрическая реакция… у тревожно-мнительной личности") Отец, мать и жена Демченко готовы оказать любое содействие к его возвращению на Родину… Совместно с КГБ СССР принимаются меры по склонению Демченко к возвращению в СССР".

В 1975 году КГБ Украины информирует ЦК компартии о предстоящем объединении базировавшихся в радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа", о "грызне" между сотрудниками и "распрях между национальными группами". Это дополнено сообщением об "увеличивающемся количестве сотрудников из числа евреев": "влияние этих лиц способствует усилению как антисоветских настроений среди персонала радиостанции, так и враждебной направленности содержания самих радиопередач. Активное участие в подготовке передач, грубо искажающих советскую действительность, принимают Солженицын, Максимов, Некрасов и другие отщепенцы".

В 1978 году в архиве – донесение о преследовании членов "Украинской Хельсинкской группы" (Радио Свобода сообщило о начале издания ею "Информационного бюллетеня"), в частности, Оксаны Мешко.

В марте 1985 года КГБ Украины направляет в ЦК докладную записку об обстановке в Союзе писателей Украины:

"Писатели республики с чувством огромной благодарности и гордости восприняли высокую оценку их труда, данную на 26-м съезде КПСС… всецело поддерживают выбранный партией курс развития страны… Наряду с этим КГБ УССР располагает оперативными данными о том, что спецслужбы и идеологические центры противника, осознавая возрастание роли и места творческий интеллигенции в жизни советского общества, наращивают подрывные устремления к этой категории лиц. Увеличивается число радиопередач с клеветническими измышлениями о состоянии литературного процесса в республике, в том числе с привлечением выехавших за рубеж отщепенцев типа Некрасова В."

Последние документы архива, относящиеся ко второй половине 80-х и 1990-1991 году, в качестве председателя КГБ Украины подписывал Николай Голушко, который после распада СССР перешел на работу в спецслужбах России и осенью 1993 года, во время противостояние Ельцина и Верховного Совета, был исполняющим обязанности министра безопасности России, а затем – федеральной службы контрразведки.

В мае 1987 года появляется докладная записка КГБ "об изменениях в тактике подрывной деятельности "украинской редакции" РС/РСЕ": "Особое место в программах радиопередач рекомендуется уделять темам о якобы имеющих место "нарушениях прав человека" на Украине и насильственной "русификации", клеветническим измышлениям по поводу так называемого "искусственного голода", "репрессий 1937 года"…

В 1990 году в донесении КГБ – фраза "необходимо контрпропагандистское противостояние".

В последнем документе архива, от января 1991 года, говорится о скором приезде на Украину директора радиостанции "Свобода" с целью открыть в Киеве и Львове коррпункты. Авторы донесения советуют не создавать РС режим благоприятствования.