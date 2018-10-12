Суд оштрафовал жену депутата, перекрывшую МКАД ради съемок

Перовский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей Оксану Яковлеву, жену депутата города Щелково Алексея Яковлева, за "организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка".

11 октября Яковлева и еще несколько девушек перекрыли участок Московской кольцевой автодороги, в результате чего было парализовано движение транспорта. Яковлева снимала для себя видеоклип. Участницы съемок пели и танцевали на проезжай части.

В суде свою вину она не признала, заявив, что клип не снимала, а только ехала на его съемки, "но по дороге машина сломалась, и она решила устроить репетицию, чтобы согреться".

Максимальное наказание по статье "организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка" - 15 суток административного ареста.

В понедельник и вторник в Санкт-Петербурге суд арестовал четверых участников оппозиционной акции, перекрывших на несколько минут улицу Восстания и растянувших баннер "Долгих лет тюрьмы" в день рождения президента Путина. Движение по улице парализовано не было – тем не менее, активистам дали от 5 до 15 суток ареста.