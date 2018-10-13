CNBC: у России возникли сложности в разработке гиперзвуковой ракеты

Россия столкнулась со сложностями при разработке гиперзвуковой ракеты "Авангард". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным собеседников телеканала, проблема заключается в нехватке критически важных компонентов из углеводородного волокна. Доступное волокно в Москве якобы считают недостаточно надежным. Корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают функционировать. Однако, по словам источника, новые детали из углеволокна могут произвести в течение года и разработка "Авангарда" завершится в запланированные сроки – к 2020 году.

О создании новых образцов гиперзвукового оружия президент России Владимир Путин сообщил в марте в послании Федеральному собранию. Американские СМИ со ссылкой на госструктуры США тогда высказали сомнение, что эти системы будут приняты на вооружение в обозримом будущем.

В мае CNBC стало известно, что Россия провела два успешных испытания "Авангарда" в 2016 году. Испытание, проведенное в 2017 году, было неудачным – ракета самоуничтожилась, не достигнув цели.