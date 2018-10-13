В РПЦ пообещали разорвать единство с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь готова разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала Россия-24. Его слова цитирует "Интерфакс".
В четверг Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Это позволит Константинополю запустить процесс предоставления автокефалии — административной независимости — Украинской православной церкви.
Решения Синода вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом, уверен митрополит Иларион. "Константинопольских патриарх сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", — заявил иерарх.
14 сентября на экстренном заседании Синода в Москве РПЦ объявила о прекращении поминовения Константинопольского патриарха в молитвах и пригрозила полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью. Прекращение общения будет означать, что РПЦ не считает Константинополь христианами, не признает их таинства, и запрещает своим прихожанам участвовать в их богослужениях.
Конфликт вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата начался в 80-х 90-х годах XX века, когда часть украинских приходов русской православной церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ. В этом году Константинопольская церковь запустила процесс предоставления Украинской церкви независимости.
Накануне ситуация вокруг церквей на Украине обсуждалась на заседании Совета безопасности России, сообщает официальный сайт Кремля. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Константинопольского патриарха по предоставлению автокефалии Украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Его слова цитирует "Интерфакс".
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