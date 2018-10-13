Жители Екатеринбурга провели акцию против строительства церкви

Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту сквера возле театра драмы. Это одна из главных общественных площадок в городе. В мероприятии участвовали экологи и правозащитники, сообщает корреспондент Радио Свобода.
На месте сквера местные власти хотят возвести православный храм Святой Екатерины. Протестующие говорят, что в Екатеринбурге мало парков. В сегодняшней акции приняли участие более 100 человек. Они обнимали деревья, которые будут вырублены. Всё это происходило под звуки гонга, в который пробили 234 раза – по числу деревьев, которые могут вырубить при застройке.
Власти утверждают, что пытаются найти компромисс. Активисты заявляют, что строительство церкви с горожанами никто не обсуждал.
Ранее власти Екатеринбурга хотели построить храм Святой Екатерины, известный под неофициальным названием храм-на-воде, в акватории городского пруда. Однако после протестов горожан было решено отказаться от строительства. Рабочая группа по вопросам возведения церкви рекомендовала рассмотреть вариант строительства возле театра драмы.
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