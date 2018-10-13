США пытаются восстановить политические контакты с талибами

Лидеры талибов согласились продолжить встречи с вновь назначенным специальным посланником США по мирному урегулированию конфликта в Афганистане. Представитель талибов заявил об этом в субботу, сообщает агентство Reuters.

Залмай Халилзад, американский дипломат, выходец из Афганистана, провёл в пятницу в Катаре встречу с руководством движения Талибан. Стороны обсудили возможные шаги для прекращения 17-летнего внутреннего вооруженного конфликта в Афганистане.



В заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида говорится, что обе стороны обсуждали прекращение "оккупации" страны иностранными войсками и поиск путей мирного завершения конфликта. Обе стороны согласились в будущем продолжить взаимные встречи, отмечается в заявлении.



Халилзад прибыл в Кабул в субботу и проинформировал президента страны Ашрафа Гани о 10-дневном турне по четырём странам, которое завершилось в Катаре встречей с радикальными исламистами. Высокопоставленный член руководства талибов рассказал, что Халилзад призвал их объявить перемирие во время предстоящих в Афганистане парламентских выборов.



Reuters отмечает, что администрация Дональда Трампа, недавно назначив Халилзада посланником по урегулированию в Афганистане, решила придать новый импульс мирным переговорам с талибами.