В Берлине состоялось 240-тысячное шествие против расизма

В центре Берлина в субботу, 13 октября, 240 тысяч человек прошли маршем от Александерплац до Колонны Победы – под лозунгами против ненависти, дискриминации и нацизма. Акция проводилась по инициативе альянса "Unteilbar" ("Неделимый"), включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.

Поначалу ожидалось участие не более сорока тысяч человек. Однако, на деле собралось около четверти миллиона. Полицейские заявили газете Der Tagesspiegel, что подсчётам организаторов мероприятия можно доверять. Порядок во время шествия поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.

Участники шестия несли плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море - не преступление". Этот лозунг явно был обращен в поддержку спасательных операций в Средиземном море, где ежегодно погибают тысячи мигрантов и беженцев, ищущих спасения или лучшей жизни в Европе. Демонстранты также выражали солидарность с жертвами насилия со стороны правых радикалов, расистов и антисемитов.