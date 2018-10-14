Порошенко выступил в Киеве на молебне за автокефалию церкви

Киев будет уважать выбор тех верующих, которые останутся с Русской православной церковью. Об этом на молебне за автокефалию православной церкви на Украине заявил президент Петр Порошенко. Ранее он лично призывал жителей страны прийти на Софийскую площадь. На мероприятие пришли десятки тысяч человек.

Порошенко добавил, что государство защитит права тех священников и прихожан церкви Московского патриархата, которые "добровольно решат выйти из-под Москвы".

Перед собравшимися выступил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Он заявил, что без независимой церкви нет независимой Украины.

Вселенский патриархат прекратил действие указа XVII века о передаче Киевской митрополии в ведение Москвы. Константинополю запустить процесс предоставления автокефалии – административной независимости – Украинской православной церкви.

В Русской православной церкви заявили, что это незаконно. Представитель РПЦ сообщил о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. О конкретных мерах объявят после заседания Синода, который пройдет 15 октября в Минске.

Конфликт вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата начался в 80–90-х годах, когда часть украинских приходов Русской православной церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ.

Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская православная церковь Московского патриархата. Руководство Русской православной церкви резко осуждает решения Константинопольского патриархата по вопросу об Украине, которую РПЦ считает своей "канонической территорией". В РПЦ утверждают, что появление автокефальной церкви на Украине может привести к насилию. Сторонников автокефалии, в частности, обвиняют в стремлении захватить храмы и монастыри, которые сейчас находятся в ведении Московского патриархата. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти гарантируют соблюдение прав верующих всех конфессий.