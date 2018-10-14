США отвергли обвинения в использовании белого фосфора в Сирии

Войска коалиции в Сирии наносят только обоснованные удары и используют вооружение, соответствующее международным правилам ведения войны. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон. Он отказался назвать конкретные виды оружия, используемого в Сирии.

Накануне государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на местных активистов сообщило, что международная коалиция нанесла удар с применением белого фосфора в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным источников агентства, никто не пострадал.

Применение белого фосфора запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции 1949 года. Эти протоколы не подписаны США и Израилем.

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.