Большая колонна беженцев из Гондураса движется в сторону США

Почти полторы тысячи мигрантов вместе с детьми движутся из Гондураса в Мексику, чтобы попросить там политическое убежище либо разрешение на транзит в США.

Несколькими днями ранее вице-президент США Майк Пенс попросил руководство Гондураса, Гватемалы и Сальвадора помочь в борьбе с нелегальной миграцией в обмен на экономическую помощь. В этом году она составит 460 миллионов долларов, что на 30 процентов меньше запроса 2016 года, внесенного Бараком Обамой. При этом, как утверждает Пенс, поток незаконных мигрантов в США из Гондураса и Гватемалы увеличился с начала года более чем на 60 процентов.

Президент Дональд Трамп накануне заявил, что практика разделения семей беженцев, от которой Белый дом ранее отказался по этическим соображениям, позволила бы сдержать нелегальную миграцию. Американский лидер сказал, что в настоящее время он рассматривает различные варианты ужесточения пограничного контроля. Об этом сообщает Reuters.

Полгода назад в результате аналогичного марша около 200 гондурасцев попросили убежища в Америке.