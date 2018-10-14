В Киеве протестующие пытались снести памятник советскому генералу

В Киеве представители украинских праворадикальных организаций попытались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, разрушив его с помощью молота. Об этом сообщает телеканал "Громадское".

Акция переросла в столкновение с прибывшими на место происшествия полицейскими, которые объявили эти действия незаконными. Не добившись своей цели, протестующие начали забрасывать мемориал яйцами.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко назвал памятник "символом коммунистической идеологии" и согласился с тем, что он должен быть снесен. В то же время он призвал делать это в рамках законных процедур.

Акция обошлась без задержаний.

Украинский институт национальной памяти включил генерала армии Советского Союза Николая Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости страны, организации Голодомора и политических репрессий. В то же время он не попал в список людей, к которым применяется процедура "декоммунизации". Ранее Киевский городской совет переименовал столичный проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял войска трех фронтов. Он погиб в результате боестолкновения с бойцами Украинской повстанческой армии в 1944-м году.