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Врачи в Москве провели акцию против коррупции в здравоохранении

Акция протеста врачей в Москве (архивное фото)

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Московские врачи провели акцию протеста "Против лжи и коррупции в здравоохранении". Митинг организовали три профессиональных объединения медработников профсоюз "Действие", Альянс врачей и Лига защиты врачей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мэрия Москвы согласовала мероприятие.

Организаторы заявили, что эта акция должна стать началом всероссийской кампании за права врачей и пациентов. По словам протестующих, в медицинских учреждениях все чаще увольняют опытных врачей. Митингующие пожаловались на коррупцию, финансовые нарушения, недостаток медикаментов и обследований, а также на дефицит специалистов.

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