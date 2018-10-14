Врачи в Москве провели акцию против коррупции в здравоохранении

Московские врачи провели акцию протеста "Против лжи и коррупции в здравоохранении". Митинг организовали три профессиональных объединения медработников профсоюз "Действие", Альянс врачей и Лига защиты врачей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мэрия Москвы согласовала мероприятие.

Организаторы заявили, что эта акция должна стать началом всероссийской кампании за права врачей и пациентов. По словам протестующих, в медицинских учреждениях все чаще увольняют опытных врачей. Митингующие пожаловались на коррупцию, финансовые нарушения, недостаток медикаментов и обследований, а также на дефицит специалистов.