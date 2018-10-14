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В Баварии проходят важные для Меркель выборы в ландтаг

Ангела Меркель

В Баварии в воскресенье, 14 октября, выбирают новый земельный парламент – ландтаг. Две недели спустя такая же процедура предстоит в земле Гессен. У власти в обеих федеральных землях – консервативные премьер-министры. В Гессене Фолькер Буффье – представитель Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель, в Баварии Маркус Зёдер, деятель Христианско-социального союза (ХСС). Обе партии формируют единый консервативный блок ХДС/ХСС – ведущую силу правящей в Германии коалиции.

Предвыборные опросы неблагоприятны для консерваторов в Баварии и Гессене. Если события будут развиваться по худшему для консерваторов сценарию, то итогом этих земельных выборов "может стать скорая отставка канцлера Ангелы Меркель", отмечается в аналитической публикации "Немецкой волны".

Исход земельных выборов в Германии во многом зависит от того, как избиратели оценивают социально-экономическую ситуацию на местах: порядок на улицах, качество дорог, наличие мест в детских садах и качество школьного образования.

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