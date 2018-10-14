Саудовская Аравия пригрозила США ответными санкциями

Саудовская Аравия не потерпит в свой адрес ни экономических, ни политических угроз. Об этом источник в правительстве страны заявил государственному агентству Saudi Press. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сурово наказать Эр-Рияд, если выяснится, что за вероятным убийством журналиста Джамаля Хашогги стоят власти Саудовского Аравии.

Телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление МИД сообщает, что Эр-Рияд готов ответить в случае введения санкций. По данным агентства France Press, делегация из Саудовской Аравии прибыла в Анкару, там пройдет заседание совместной рабочей группы представителей двух странпо расследованию исчезновения Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги сотрудничал с западной прессой и часто критиковал саудовские власти. Он исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турция считает, что там он был убит. Эр-Рияд эти обвинения отвергает. Трамп пригрозил саудовским властям санкциями, но уточнил, что запрет на продажу вооружений королевству он вводить не намерен.