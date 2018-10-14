Китай в 6 раз опередил РФ в строительстве общего моста через Амур

Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур, который свяжет территории России и КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Китайская сторона возвела почти 1900 метров, что составляет 90 процентов от общей длины сооружения. В то же время Россия, которая отвечает за строительство оставшихся 300 метров, до сих пор не справилась со своей задачей.

За 4,5 года россияне построили лишь два пролета из трех необходимых, тогда как Китай за это же время соорудил 17 пролетов. Таким образом, китайские темпы строительства более чем в 6 раз превысили российские.

В апреле строительство российской части моста приостанавливали из-за долгов по зарплате перед рабочими. Из-за этого сроки сдачи объекта были перенесены с июня 2018-го года на середину 2019-го.

Проект финансируется Российско-китайским инвестиционным фондом с 2014 года. Новое сооружение позволит перемещать между странами до 21 миллиона тонн грузов в год.