В здание ФСБ на Лубянке группа молодых людей бросила яйца и файер

В воскресенье у здания ФСБ на Большой Лубянке произошёл инцидент, о котором сообщила компания "РЕН ТВ". Группа хулиганов забросала куриными яйцами дверь приёмной Федеральной службы безопасности. К зданию подошли несколько человек, которые принялись метать яйца. Один из зачинщиков инцидента достал файер и бросил его к дверям.

Оперативники российской спецслужбы, которые охраняли здание, незамедлительно задержали молодого человека из Казахстана, а также подростка. Задержанным грозит административная ответственность по статье «Мелкое хулиганство», говорилось в сообщении, которое разместил "Месковский комсомолец" со ссылкой на РЕН ТВ.

Позднее в тот же день на сайте телекомпании появилось сообщение о том, что "у одного из задержанных хулиганов, которые вечером 13 октября забросали куриными яйцами и файером дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве, обнаружили пресс-карту издания Льва Пономарева". Пономарёв российский политический и общественный деятель, исполнительный директор общероссийского движения "За права человека".