В Подмосковье сожжён автомобиль журналиста и депутата Мордасова

В Сергиевом Посаде неизвестные в ночь на 13 октября подожгли машину депутата и журналиста Андрея Мордасова, выступающего против открытия крупнейшего в Подмосковье мусорного полигона. Об этом сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на AltGazeta.

Автомобиль подожгли у переднего колеса, огонь перекинулся на двигатель. Мордасов вместе с соседями потушил пламя водой и огнетушителем, но передняя часть автомобиля выгорела. Мордасова после тушения пожара госпитализировали и на ночь оставили в больнице.

Главный редактор AltGazeta Андрей Трофимов предполагает, что поджог является «актом устрашения» из-за публикаций Мордасова, связанных с попыткой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева открыть мусорную свалку в деревне Сахарово Сергиево-Посадского района.

В феврале Трофимову, выступающему против полигона, тоже подожгли автомобиль.

Крупнейший в Подмосковье полигон твёрдых бытовых отходов будет принимать мусор из 12 районов Подмосковья и Северо-Восточного административного округа. Жители Сергиево-Посадского района выступают против открытия свалки.