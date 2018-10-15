Офицер ФСБ, в прошлом сотрудник АП, обвинен в мошенничестве

Полковника Федеральной службы безопасности России, бывшего сотрудника администрации президента Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии главного военного следственного управления, в 2017 году Горбатов участвовал в афере против коммерческого директора сети ломбардов, который пытался вернуть деньги и залоговое имущество, изъятое в ходе обысков. Бизнесмен согласился на предложение одного из своих клиентов Арно Ходжояна помочь "разобраться в ситуации". Он передал 100 тысяч долларов знакомому Ходжояна – Владимиру Коробкову, который выдавал себя за сотрудника ФСБ.

Деньги и залоговое имущество директору сети ломбардов так и не вернули. Позже Ходжоян и Коробков привлекли к афере реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова и потребовали от бизнесмена еще 300 тысяч долларов, пригрозив ему новыми обысками. Однако у него не было требуемой суммы, и он обратился в Следственный комитет.

Ходжояна, Коробкова и Горбатова задержаны по обвинению в особо крупном мошенничестве. Все трое находятся в СИЗО.

Горбатов, который работал в службе экономической безопасности ФСБ России и возглавлял департамент в управлении делами президента по обеспечению конституционных прав граждан, после ареста был уволен. Однако в ФСБ его имя до сих пор числится, отмечает "Коммерсантъ".