Главы МИД трех стран ЕС призвали Эр-Рияд ответить на обвинения

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии призвали Саудовскую Аравию содействовать расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашшоги и дать ответы на обвинения в его убийстве, звучащие в адрес Эр-Рияда.

В совместном заявлении Джереми Ханта, Жана-Ива ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства, говорится, что необходимо выяснить судьбу журналиста, расследовать все обстоятельства его исчезновения, и привлечь виновных к ответственности.

Журналист Джамаль Хашогги сотрудничал с западной прессой и часто критиковал саудовские власти. Он исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турция считает, что там он был убит. Эр-Рияд эти обвинения отвергает.

В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что "не потерпит" в свой адрес ни экономических, ни политических угроз и готов ответить на возможные санкции. Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп пообещал сурово наказать Эр-Рияд, если выяснится, что за вероятным убийством Хашогги стоят власти Саудовской Аравии.

США и Великобритания сотрудничают с Эр-Риядом, помимо прочего, в сфере обороны и безопасности, поставляют в Саудовскую Аравию вооружение. В обеих странах звучат призывы заморозить это сотрудничество.