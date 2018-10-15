Две Кореи договорились восстановить транспортное сообщение

Северная и Южная Корея договорились восстановить транспортное сообщение по железнодорожным и автомобильным путям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон, которое стало результатом очередных переговоров между Сеулом и Пхеньяном. По данным агентства, эта договоренность беспокоит США, которые настаивают на продолжение санкционного давления на КНДР до ее полного ядерного разоружения.

Соединяющие Север и Юг дороги были перерезаны после окончания Корейской войны в 1953 году. Церемония ввода их в эксплуатацию состоится в начале декабря.

Параллельно США и КНДР готовят вторую встречу лидеров. По словам президента Дональда Трампа, она состоится после ноябрьских выборов в Конгресс.

На прошлой неделе глава Белого дома заявлял, что Южная Корея не станет снимать санкции с Пхеньяна без одобрения со стороны Вашингтона. Ранее СМИ сообщали, что в Сеуле рассматривают вопрос о смягчении ограничительных мер против северокорейцев на фоне уступок, которые, по мнению южнокорейского руководства, сделал Пхеньян.