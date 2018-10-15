Возбуждено дело против забросавших приемную ФСБ в Москве яйцами

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении неизвестных, забросавших яйцами и файерами здание Федеральной службы безопасности в Москве. Об этом РБК сообщил источник в МВД и подтвердили в территориальном отделе полиции.



Вечером 13 октября неизвестные забросали куриными яйцами и бросили файер в дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве . Собеседник РБК рассказал, что сотрудники охраны здания ФСБ задержали и доставили в полицию 16-летнего подростка из Москвы и жителя Подмосковья Никиту Вышкварку. В отношении обоих задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. Несовершеннолетнего позже отпустили домой.

Как сообщал ранее телеканал РЕН ТВ, нападавших на приемную было пятеро. ​На сайте телекомпании также появилось сообщение о том, что у одного из задержанных обнаружили пресс-карту издания Льва Пономарева – исполнительного директора общероссийского движения "За права человека".