В Ингушетии похитили и пытали сотрудника Amnesty International

Сотрудник международной правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский, отправившийся в Ингушетию для изучения массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны лиц, назвавшихся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте организации.

Как написал в фейсбуке сам Козловский, это произошло вечером 6 октября – на следующий день после приезда Козловского в республиканскую столицу Магас, где проходят митинги против обмена землями с Чечней.

Представившийся оппозиционером человек заманил Козловского в автомобиль, где к нему подсели двое в масках. Они заставили правозащитника отключить телефон и вывезли за пределы города.

Назвав себя сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом, похитители под угрозой расстрела вынудили Козловского раздеться догола, сфотографировали, жестоко избили и потребовали рассказать о целях прибытия в Магас, а также попытались сделать своим информатором. В ходе пытки ему приставляли пистолет к затылку и грозили застрелить. Не сумев вынудить Козловского пойти на их условия, неизвестные отвезли сотрудника Amnesty в соседнюю Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, где потребовали не возвращаться и не писать об ингушской ситуации. Они пригрозили убить его жену и детей в случае разглашения информации о произошедшем.

7 октября Козловский вернулся в Москву со сломанным ребром и затем вместе с семьей временно покинул Россию по соображениям безопасности. По его словам, похитители не вернули ему телефон и видеокамеру. Он сказал, что подал заявление в Следственный комитет, и выразил уверенность, что при желании российские власти без труда смогут разыскать избивших его людей. Об этом он пишет в своем твиттере.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста. Она должна была стать предметом мониторинга со стороны Козловского.