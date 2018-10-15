Протестующие в Магасе разбили палаточный лагерь

Участники акции протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, которая проходит в столице Ингушетии Магасе, разбили палаточный лагерь, сообщает агентство "Интерфакс".

Палатки протестующие поставили на площади перед зданием национальной телерадиокомпании, которая была отведена властями для проведения санкционированного митинга. Кроме того, собравшиеся на площади оборудовали пункты питания. По их словам, акция протеста будет бессрочной.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ, предусматривающий равноценный обмен территориями, вызывал массовые протесты в Ингушетии: жители республики считают обмен невыгодным для них. Конституционный суд Ингушетии также дал отрицательный отзыв на законопроект: по мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме.