Трамп поговорил с саудовским королем о пропавшем журналисте

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил саудовскому королю Салману и отправил в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для обсуждения ситуации вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По словам американского лидера, Салман настаивает на непричастности к исчезновению журналиста.

Как сообщает Reuters, саудовский король приказал расследовать пропажу Хашогги. По данным дипломатического источника в Анкаре, в понедельник саудовским и турецким властям предстоит провести совместную инспекцию в консульстве монархии в Стамбуле.

2 октября Хашогги вошел на территорию саудовского консульства и больше не появлялся. Турецкие власти обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста. На днях США и Саудовская Аравия обменялись санкционными угрозами из-за дела Хашогги. В Анкаре заявили, что имеются аудио- и видеозаписи, которые подтверждают причастность саудовцев к его гибели. В Эр-Рияде отвергают обвинения.

На выходных Трамп пригласил в Белый дом невесту Хашогги – Хатидже Дженгиз. Она пообещала подумать над этим предложением, если Вашингтон поможет выяснить обстоятельства исчезновения ее жениха. Глава Белого дома неоднократно сообщал о том, что американские власти тесно сотрудничают с Анкарой по делу Хашогги. Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии призвали Эр-Рияд дать ответы на обвинения в убийстве Хашогги и расследовать его исчезновение.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В своих публикациях он резко критиковал политику саудовского руководства.