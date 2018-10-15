В Кельне освободили заложницу, которую удерживали на вокзале

В Германии на железнодорожном вокзале города Кельн полиция в понедельник задержала человека, захватившего заложницу.

В ходе операции он был серьезно ранен. Заложница получила легкие ранения, ее жизнь вне угрозы.

Подробности операции пока не известны. Сообщалось о нескольких выстрелах. В полиции эти сообщения не подтвердили и не опровергли. Мотивы захватившего заложницу и его личность пока не установлены.

Сообщается, что злоумышленник удерживал заложницу в помещении аптеки в здании вокзала. Вокзал и прилегающая территория были эвакуированы.