Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Кельне освободили заложницу, которую удерживали на вокзале

Эвакуированные с вокзала Кельна пассажиры

Смотреть комментарии

В Германии на железнодорожном вокзале города Кельн полиция в понедельник задержала человека, захватившего заложницу.

В ходе операции он был серьезно ранен. Заложница получила легкие ранения, ее жизнь вне угрозы.

Подробности операции пока не известны. Сообщалось о нескольких выстрелах. В полиции эти сообщения не подтвердили и не опровергли. Мотивы захватившего заложницу и его личность пока не установлены.

Сообщается, что злоумышленник удерживал заложницу в помещении аптеки в здании вокзала. Вокзал и прилегающая территория были эвакуированы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG