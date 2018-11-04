Театр.doc вновь переезжает, но теперь без своих основателей Михаила Угарова и Елены Греминой. О них еще сложат легенды, но позже, когда боль от потерь утихнет и слезы высохнут. Три года и десятки спектаклей в Малом Казенном переулке позади, впереди новая площадка на улице Казакова, где энтузиасты день и ночь рушат стены, выносят мусор и строят новые планы.

Пока идет ремонт – постановки Театра.doc идут в Москве на трех площадках: в "Эфире" на Арме возле станции метро "Курская", в "Детях райка" на Космодамианской набережной и в Центре Мейерхольда.

Что делать дальше? Этот вопрос завис в воздухе с того самого дня, как не стало Елены Греминой. Она умерла спустя полтора месяца после кончины своего мужа, Михаила Угарова. Казалось, удар судьбы отправит в нокаут "доковцев": нет крыши над головой, средств на работу, нет учителей и тех, кто подскажет, что делать дальше. Но обошлось без паники. Репертуар сохранили, репетиции возобновили, новые проекты разрабатываются.

О политическом контексте театра дискуссии идут давно: с тех пор, как существует детище Угарова и Греминой. Особенно актуальным этот термин стал в последние годы, когда авторы стали акцентировать внимание зрителей на том, что происходит, как говорится, здесь и сейчас или совсем рядом, за стеной, когда не заметить то или иное событие невозможно. Вокруг – нескучная жизнь, а значит, Театр.doc будет жить! Об этом – фильм Мумина Шакирова.