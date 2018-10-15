РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. С таким заявлением выступил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода Русской православной церкви в Минске. "На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", – сказал митрополит.

Ранее в РПЦ неоднократно заявляли, что ответ Константинополю на решение о признании автокефалии Украинской православной церкви будет "адекватным и жестким". Если в Стамбуле, "несмотря на все протесты православного мира", примут положительное решение по автокефалии, Русская православная церковь будет вынуждена полностью разорвать общение с этим патриархатом, заявляли представители Московского патриархата.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) ранее не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.

На территории Украины действуют три крупные православные церковные организации — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).