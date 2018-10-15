Улицкой, Федермессер и Журовой запретили въезд в Азербайджан

Министерство иностранных дел Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России – писательнице Людмиле Улицкой, учредителю благотворительного фонда "Вера" Нюте Федермессер и заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Светлане Журовой.

Ведомство внесло их в черный список как лиц, "незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана" – после того, как Улицкая, Федермессер и Журова посетили Нагорный Карабах в рамках проекта "Женщины за мир" и по приглашению жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В сообщении МИДа говорится, что "желающие мира не должны продолжать войну".

Никто из внесенных в черный список пока не прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан.



Нагорный Карабах на протяжении нескольких десятилетий является причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После этого между ней и Азербайджаном начался военный конфликт. В итоге Баку окончательно потерял контроль над территорией. Тем не менее, он по-прежнему считает ее своей.