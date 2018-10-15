В Венгрии принят закон, нарушающий права бездомных

В Венгрии 15 октября вступил в силу запрет на пребывание бездомных в общественных местах. Наказанием за нарушение этого запрета станет денежный штраф или тюремное заключение. Согласно новому закону, полиция получает право прогонять спящих бездомных с улиц, а также разрушать выстроенные ими временные прибежища на открытом воздухе.

Таким образом, властями Венгрии ужесточен закон, принятый в 2013 году и запрещавший бездомным ночевать лишь в некоторых общественных местах. По разным оценкам, в Венгрии могут проживать от 20 до 50 тысяч бездомных, наибольшее количество из них находятся в столице страны Будапеште (около 8 тысяч). При этом государство может обеспечить ночлегом не более 11 тысяч человек, а теплое время года подходит к концу.

После того, как в июне стало известно о принятии венгерским парламентом нового закона о бездомных, действия парламентариев подверглись критике со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Новый закон, "криминализующий бездомность, является жестоким и вступает в противоречие с международным законодательством в отношении прав человека", говорится в заявлении УВКПЧ. "Новые законы нарушают права человека, угрожают гражданскому обществу и подрывают верховенство права", – говорится также в докладе правозащитной организации Amnesty International, посвященном проблеме бездомных в Венгрии. Ранее в сентябре Европарламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с тем, что Будапешт не придерживается европейских ценностей.