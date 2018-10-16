Полномочия представителя России в ЕСПЧ будут расширены

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека получит новые функции. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект президентского указа, который разрабатывает Министерство юстиции России.

Согласно документу, уполномоченный сможет самостоятельно вести переговоры об урегулировании дел против России. Сейчас он делает это по согласованию с заинтересованными органами власти.

Также в проекте президентского указа говорится, что уполномоченный сможет регулировать вопросы исполнения вступивших в силу решений ЕСПЧ. Как пояснил изданию руководитель аппарата уполномоченного Андрей Федоров, это касается тех случаев, когда "буквально исполнить решение суда уже невозможно по объективным причинам". Представитель России в ЕСПЧ также получит право разрабатывать рекомендации о мерах по "совершенствованию законодательства".

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека Россия в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

За 20 лет ЕСПЧ взыскал с России почти два миллиарда евро. Чаще всего российские власти нарушали право своих граждан на справедливое судебное разбирательство и запрет на пытки. Такие данные опубликовал в своем докладе фонд "Общественный вердикт".

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".