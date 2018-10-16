Суд в США отклонил иск порноактрисы против Трампа о клевете

Федеральный судья в Нью-Йорке Джеймс Отеро отклонил иск о клевете порнозвезды Сторми Дэниелс к президенту США Дональду Трампу. Судья принял это решение на том основании, что Трамп в полном соответствии с 1-й поправкой к Конституции, гарантирующей свободу слова, имел право насмеяться над Дэниелс в твиттере.

Дэниелс утверждает, что у неё был роман с Трампом и что тот, обвиняя ее во лжи, просто клевещет на нее. Более того, согласно показаниям Дэниелс, ей угрожали расправой, если она не прекратит афишировать свою связь с президентом.

На требование предоставить сведения о человеке, который ей якобы угрожал, она предъявила лишь зарисовку, сделанную художником. Судья назвал этот фоторобот "дешевой подделкой". Он также заявил, что "если истица может, не опасаясь юридических последствий, высказываться публично об ответчике, то и тот имеет право на аналогичные шаги".

В марте Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа в связи с претензиями по соглашению о неразглашении информации о ее интимной связи с президентом США. По ее словам, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей в 2016 году130 тысяч долларов за молчание, однако на документе не было подписи президента. Позже в эфире CNN она рассказала о поступавших в её адрес угрозах. Трамп в ответ назвал её слова "скетчем". "Плохая работа, которой занимаются фейк-ньюс медиа для дураков", — написал он в твиттере. Президент США также ретвитнул фотографию, на которой показанный Дэниелс портрет сравнивается с фото её бывшего мужа.

В связи с высказываниями Трампа в твиттере Дэниелс подала на него в суд за клевету .



