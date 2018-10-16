Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу

Соглашение об установлении административных границ между Чечней и Ингушетией вступило в силу во вторник, 16 октября. Глава парламента Чечни Магомед Даудов написал в этой связи на своей странице в социальной сети Mylistory, что официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Документ предусматривает обмен территориями. Парламенты республик утвердили соглашение о границе. При этом Конституционый суд Ингушетии постановил, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Глава Ингушетии Юнус Бек-Евкуров позже рассказал РБК, что соглашение о границе между регионами подписали спонтанно, на фоне конфликта из-за дорожных работ. По его словам, нынешние переговоры с Кадыровым начались из-за недовольства жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе чеченскую дорожную технику и решили, что чеченцы пришли на ингушскую территорию.

4 октября в Ингушетии началась протестная акция противников соглашения о границе, сначала она была несогласованной. Позднее власти согласовали проведение митинга до 15 октября.

Сегодня в Пятигорске должна состояться встреча представителей участников протестов в Ингушетии с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым.