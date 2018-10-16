В Москве двух несовершеннолетних увезли на допрос в ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности во вторник задержали двух 17-летних подростков и провели обыски в их квартирах. Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина увезли на допрос по делу о призывах к экстремизму, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Из квартир, в которых живут задержанные, изъяли технику, флаги и наклейки с символикой. В разговоре с родителями Чумаченко и Соколухина следователи упоминали комитет "Нация и свобода" и Telegram-канал "Карательный отряд".

Известно, что Соколухин находится в статусе свидетеля. Других подробностей сотрудники ФСБ не сообщили.