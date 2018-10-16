РПЦ освободила от должности минского священника-диссидента

Белорусский священник Александр Шрамко, критиковавший в соцсетях патриарха Кирилла, официально освобожден от должности клирика Свято-Михайловского православного прихода в Минске.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, указом митрополита Минского Павла Шрамко почислен за штат Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста. Через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском (священническом) сане.

В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступления и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

​В понедельник Шрамко написал в фейсбуке, что ему запретили служить за критику визита патриарха Кирилла в Белоруссию.

В субботу священник опубликовал у себя на странице пост с критикой патриарха Московского и всея Руси. По словам священника, Кирилл проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у Свято-Духова кафедрального собора в Минске. "Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?" – написал священник.

Охране Кирилла не понравилось, что священник фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх, утверждает Шрамко.

"Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя – мол, я не знаю, как рискует патриарх", – написал священник.

После сообщения о запрете служения, в Белоруссии начался сбор подписей за отмену этого решения, сообщает белорусский сайт "Крыница". Шрамко – популяризатор белорусского языка в ходе богослужений, поясняет автор петиции.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск на заседание Синода РПЦ, который в понедельник принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом – после того, как тот начал процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Митрополит Павел – бывший архиепископ Рязанский – является патриаршим экзархом в Белоруссии. Белорусская православная церковь имеет статус экзархата – канонического подразделения РПЦ на территории Белоруссии.