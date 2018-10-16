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Макрон назначил главой МВД своего однопартийца Кастанера

Эммануэль Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник сменил четырёх министров правительства. Своих постов лишились министр территориального развития Жак Мезар, министр сельского хозяйства Стефан Травер, министр культуры Франсуаз Ниссен и государственный секретарь по вопросам экономики Дельфин Жени-Стефан. Главой министерства внутренних дел назначен Кристоф Кастанер – лидер партии "Вперёд, Республика!", политический соратник Макрона.

Изменения предприняты для стабилизации органов исполнительной власти после ряда отставок и оживления реформ, которые замедлились в последнее время, отмечает телеканал France 24.

Свои посты сохранили минстр финансов Бруно Лемер и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. Реорганизация правительства готовилась несколько недель – вслед за отставками трёх министров в последние два месяца, в частности, главы МВД и министра по окружающей среде.

Сорокалетний президент Макрон сталкивается с немалыми сложностями при осуществлении своей реформаторской линии. В частности, он пытается удержать баланс межде левыми и правыми политическими силами и при этом выдвигать новых политиков из рядов своих сторонников, зачастую не обладающих пока серьезным опытом.

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