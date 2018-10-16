Макрон назначил главой МВД своего однопартийца Кастанера

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник сменил четырёх министров правительства. Своих постов лишились министр территориального развития Жак Мезар, министр сельского хозяйства Стефан Травер, министр культуры Франсуаз Ниссен и государственный секретарь по вопросам экономики Дельфин Жени-Стефан. Главой министерства внутренних дел назначен Кристоф Кастанер – лидер партии "Вперёд, Республика!", политический соратник Макрона.



Изменения предприняты для стабилизации органов исполнительной власти после ряда отставок и оживления реформ, которые замедлились в последнее время, отмечает телеканал France 24.



Свои посты сохранили минстр финансов Бруно Лемер и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. Реорганизация правительства готовилась несколько недель – вслед за отставками трёх министров в последние два месяца, в частности, главы МВД и министра по окружающей среде.



Сорокалетний президент Макрон сталкивается с немалыми сложностями при осуществлении своей реформаторской линии. В частности, он пытается удержать баланс межде левыми и правыми политическими силами и при этом выдвигать новых политиков из рядов своих сторонников, зачастую не обладающих пока серьезным опытом.