УПЦ (МП): автокефалия для Украинской церкви сродни аннексии Крыма

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддержали принятое в понедельник решение Синода Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. В интервью телеканалу "Настоящее время" представитель УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал решения Константинопольского патриархата о начале предоставления Украинской церкви автокефалии противоречащими каноническому праву.

По словам Климента, решения Константинопольского патриарха Варфоломея фактически направлены на "аннексию" Украинской православной церкви. Он сравнил их с аннексией Россией Крыма.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) – автономная церковная организация, административно, однако, подчиненная патриарху Московскому и всея Руси. Ее представители неоднократно заявляли, что не требуют автокефалии (то есть полной организационной независимости от Москвы).

Другие православные церковные организации на Украине, однако, выступают за создание единой автокефальной православной Украинской церкви. Его поддерживает и президент Петр Порошенко. Константинопольский (Вселенский) патриархат принял решение о том, что такая церковь будет создана. В Московском патриархате посчитали это грубым нарушением канонических правил и объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Во вторник стало известно, что митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко) объявил, что отныне подчиняется Константинопольскому патриархату. По его мнению, после решения этого патриархата об отмене передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата с формальной точки зрения все священнослужители Украины стали клириками Константинопольского патриархата. Митрополит Александр и раньше выступал как сторонник автокефалии.

Президент Украины во вторник заявил, что решение РПЦ свидетельствует о том, что она встала на путь самоизоляции и разрыва со всем мировым православием.

Также во вторник стало известно, что Порошенко предложил передать Константинопольскому патриархату киевскую Андреевскую церковь. Сейчас в ней проходят службы Украинской автокефальной православной церкви – эта церковная организация, как ожидается, войдет в состав будущей единой Украинской церкви.