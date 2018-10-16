Стинг попросил убрать VIP-зоны с его концертов в России. Ему отказали

Организаторы концерта британского музыканта Стинга в Москве и Санкт-Петербурге отказались убирать зоны для премиальных зрителей на его выступлениях. Ранее музыкант просил убрать со своих выступлений VIP-зоны, чтобы играть в более демократичном формате, сообщает РИА "Новости".

Британский музыкант проведет четыре концерта в России в рамках концертного тура в поддержку альбома "44/876". Организатор концерта в Екатеринбурге, с которого начнется тур, заявил, что музыкант попросил убрать с концертов VIP-зоны. "Он сказал, я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", – цитируют организатора РИА "Новости".

В компании, организующей концерты в Москве и Санкт-Петербурге, агентству заявили, что для изменения компоновки залов "нет никаких предпосылок". "При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных – стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться", – сказал собеседник агентства.