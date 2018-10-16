В Киеве поставят фильм по пьесе Олега Сенцова

В Киеве начали работать над фильмом "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской колонии. Об этом во вторник рассказала продюсер киноленты Анна Паленчук. Фильм, который будет профинансирован министерством культуры Украины, снимет украинский режиссер крымско-татарского происхождения​ Ахтем Сеитаблаев.

6 октября Сенцов объявил о выходе из пятимесячной голодовки в связи с угрозой принудительного кормления. Сегодня его сестра Наталия Каплан заявила о том, что он находится в реанимации в критическом состоянии с необратимыми последствиями для здоровья. По ее словам, у него развилась ишемия и аритмия сердца, а также серьезные проблемы с печенью, передает РБК-Украина. Постановка фильма по сценарию Сенцова могла бы посодействовать его освобождению, заявила Каплан.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.