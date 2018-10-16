Госсекретарь Помпео встретился с руководителями Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Майка Помпео. Обсуждались обстоятельства исчезновения, и как предполагается, убийства саудовского журналиста Джамала Кашогги.

Президент США Дональд Трамп направил Помпео в Эр-Рияд после телефонной беседы с королём в понедельник. Исчезновение журналиста, критиковавшего саудовского крон-принца Мухаммада бин Салмана, вызвало возмущение политиков во многих странах.

Помпео поблагодарил короля Салмана за его приверженность тщательному и прозрачному расследованию исчезновения Джамала Кашогги, говорится в заявлении Государственного департамента США. Подробности состоявшегося разговора не приводятся.

Американский политик встретился также с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, после чего провёл переговоры с кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Наследник короны в беседе с госсекретарём США подчеркнул прочное партнёрство, объединяющее давних союзников. По его словам, обе стороны солидарны перед лицом совместных вызовов.

Одновременно, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая полиция в Стамбуле изучала помещения саудовского консульства на предмет обнаружения "токсичных веществ". Следственные действия проводились на территории консульства 15 октября и, как сообщается, продолжася 16 октября.

Верховнй комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 16 октября заявила, что дипломатический иммунитет, которым наделено дипломатическое представительство Саудовской Аравии в Стамбуле, должен быть немедленно снят – в связи с расследованием дела Кашогги. По словам Бачелет, ничто не должно мешать выяснению обстоятельств произошедшего и установлению ответственных лиц.

После визита в Эр-Рияд глава Госдепартамента США отправится в Турцию.

Ранее Трамп заявил, что Саудовская Аравия будет "сурово наказана", если выяснится, что она причастна к исчезновению и предполагаемому убийству Джамала Кашогги.