В Перми завели дело из-за слова "смерть" на арт-объекте

В Перми полиция завела уголовное дело о вандализме из-за арт-объекта "Счастье не за горами", на котором неизвестные заменили слово "счастье" на "смерть". Об этом сообщает агентство ТАСС.

В правоохранительных органах утверждают, что администрации города нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей, и что личность подозреваемого установлена. При этом его имя в МВД не назвали.

Ранее сообщалось, что буквы на арт-объекте поменяли в ночь на 11 октября. Ни один из местных художников не заявил о своей причастности к акции. По данным СМИ, ранее слово "смерть" появилось в сквере имени Любимова на арт-объекте "Место где вместе".