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Немецкая полиция открыла дело после акции на могиле Бандеры

Грэм Филлипс

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Полиция Мюнхена открыла дело послее акции британского журналиста Грэма Филлипса на могиле идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом сообщается на официальной странице консульства Украины в Мюнхене в фейсбуке.

"Информируем, что консульство связалось с управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании. В результате было открыто дело и предприняты необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия", — указывается в заявлении дипломатов.

15 октября, в день годовщины смерти Степана Бандеры, сотрудничающий с российским государственным каналом RT британский журналист Грэм Филлипс разместил в своих социальных сетях видео с его могилы в Мюнхене. На видео Филипс меняет украинский флаг на могиле на надпись на английском языке "здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Сам Филлипс заявил в твитере, что полиция Мюнхена не связывалась с ним. "Исправление нацизма — это не преступление, а общественная служба", заявил он.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны.

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