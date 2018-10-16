Британские спецслужбы ожидают кибератаки "первой категории"

Британское государство неизбежно столкнется с масштабной кибератакой в ближайшие годы. Об этом заявил глава британского Центра национальной компьютерной безопасности Cиаран Мартин в специальном докладе.

По его словам, за два года существования его ведомство отразило более тысячи крупных кибератак, большинство из которых провели спецслужбы враждебных Лондону государств. Ни одна из них, однако, не подпадает под определение "первой категории", говорится в докладе. К этой категории относятся хакерские преступления, которые направлены против критически значимой инфраструктуры страны и ведут к социально-экономическим катастрофам либо гибели людей.

Мартин указал, что следует быть готовыми к подобному нападению, а также иметь в виду, что иностранные противники попытаются выкрасть у британцев значимую информацию для проведения последующего наступления в киберпространстве. Глава ведомства подчеркнул, что Россия — значимый, но не единственный источник киберугроз.

Ранее сообщалось, что британские военные подготовили сценарий массированной кибератаки против электрических сетей Москвы на случай военной агрессии Кремля против стран Запада.