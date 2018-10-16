В Винницкой области разбился украинский истребитель Су-27

В Винницкой области во вторник, 16 октября, разбился истребитель Су-27 вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны страны. Самолет выполнял учебно-боевой полёт. Двое пилотов погибли. "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщило, что истребитель пилотировали украинский и американский лётчики. После этого агентство написало, что информация о гибели американца и украинца была удалена из сообщения Генштаба.

В этом регионе Украины сейчас проходят совместные с НАТО крупномасштабные учения "Чистое небо - 2018". В маневрах принимают участие десятки самолетов, вертолетов, а также тысячи военнослужащих с Украины и девяти стран НАТО, включая США и Великобританию.