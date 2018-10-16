Сотрудники ФСО задержали юристов Фонда борьбы с коррупцией

В подмосковной Барвихе задержали юристов Фонда борьбы с коррупцией, сообщил глава организации Алексей Навальный.

По его словам, Вячеслав Гимади и Александр Головач "вели обычную работу по анализу собственников элитных дворцов на основании открытого реестра". Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в свою очередь уточнила, что юристы "в буквальном смысле ездили и смотрели на заборы".

​Головача и Гимади доставили в Барвихинский отдел полиции. До этого сотрудники Федеральной службы охраны, задержавшие их, обследовали их вещи с привлечением служебной собаки.