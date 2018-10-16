Китай назвал "гуманными" лагеря для перевоспитания граждан

Китайские власти назвали "гуманными" так называемые "лагеря политического перевоспитания". Соответствующее заявление сделал глава правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир. По его словам, помещенные туда граждане, которых он назвал "студентами", проходят курсы китайского языка и становятся более законопослушными. Об этом пишет газета New York Times. Издание назвало заявление Закира первым официальным признанием того, что китайские лагеря, о которых ранее ходили лишь слухи, действительно существуют.

Закир сообщил о том, что размещенные там люди обеспечены бесплатным питанием, общежитием с кондиционерами, "компьютерными комнатами", а также возможностью смотреть фильмы. Эти учреждения, уверен он, помогут искоренить условия, которые порождают в китайском обществе терроризм и религиозный экстремизм.

Программа призвана перевоспитать лиц, подозреваемых в правонарушениях, которые нельзя квалифицировать как преступления, рассказал Закир. После ее прохождения люди получают "сертификат о высшем образовании", отметил он.

Бизнесмен Омурбек Эли, которому в 2017 году пришлось провести в лагере некоторое время, назвал "ерундой" слова Закира и заявил, что лагерные условия гораздо суровее тех, что описал глава региона. Среди прочего участникам программы перевоспитания приходилось целыми днями маршировать и исполнять патриотические песни, рассказал Эли. Он сообщил, что встречал в лагере "адвокатов, врачей, интеллектуалов и даже чиновников, которые не имели никакого отношения к экстремизму".

В апреле в Госдепартаменте США заявили о том, что китайские власти отправили в специальные лагеря "десятки тысяч" уйгуров и других мусульманских меньшинств. По некоторым данным, через эти учреждения могли пройти до миллиона человек. Как писала "Новая газета", китайские власти помещают туда людей за самые незначительные провинности, чаще – за обозначение себя в качестве казаха или уйгура.