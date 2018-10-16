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Кудрин сообщил, что на реализацию нацпроектов не хватает денег

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальные расходы на реализацию майского указа Путина значительно превышают средства, заложенные на нее в проекте бюджета на 2019–2021 годы. Расхождение составляет 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кудрин предположил либо сократить расходы на нацпроекты, либо перераспределить недостающие средства из других статей бюджета.

В мае президент Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Для их достижения правительство разработало нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, автомобильные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, поддержка малого и среднего бизнеса и экспорт. На реализацию всех поставленных задач, по подсчетам властей, необходимо около 25 триллионов рублей.

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