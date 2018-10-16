Маск покидает пост председателя совета директоров Tesla

Федеральный судья окружного суда Нью-Йорка одобрил мировое соглашение, заключенное в сентябре между генеральным директором Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

По условиям соглашения, Маск в течение 45 дней покинет пост председателя совета директоров. Он не сможет занимать эту позицию в течение трех лет. Предприниматель останется в должности гендиректора. У него не будет права публиковать важные заявления о компании Tesla без одобрения компании.

Маск покинет пост главы совета директоров Tesla в течение 45 дней. Он также не сможет публиковать какие-либо заявления, содержащие важную информацию в отношении Tesla, без одобрения компании.

Кроме того, Маск выплатит Комиссии штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же должна заплатить и компания Tesla. Основанием для штрафа стали сообщения предпринимателя, опубликованные в твиттере. 7 августа Макс написал, что собирается выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за бумагу на заемные средства.

Комиссия по ценным бумагам сочла, что Маск дезинформирует акционеров, так как он не обсуждал с ними условия сделки. Регулятор начал расследование в отношении предпринимателя. Впоследствии глава Tesla заявил, что компания останется публичной компанией, однако дело закрыто не было.

Законы США запрещают руководителям компаний, представленных на бирже, объявлять о покупке или продаже ценных бумаг при отсутствии достаточного финансирования. В Комиссии по ценным бумагам считают, что подобные объявления могут считаться попыткой искусственно повлиять на стоимость акций. Сам Илон Маск назвал обвинения регулятора несправедливыми.