В результате удара ВВС США в Сомали убиты около 60 джихадистов

ВВС США убили около 60 джихадистов сомалийской группировки "Аль-Шабаб", которая признается в Соединенных Штатах террористической организацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных. Бомбардировка была проведена на прошлой неделе возле населенного пункта Харрадер.

В ноябре 2017 года в результате американского воздушного удара погибли более 100 боевиков "Аль-Шабааба". В июне 2018 года в бою с представителями этой группировки один военнослужащий США был убит и еще четверо получили ранения.

Связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Аль-Шабаб" борется за свержение центрального правительства Сомали и установление в этой стране правил, основанных на собственной интерпретации ислама. Группировку обвинили в масштабном теракте, который произошел 14 октября 2017 года в сомалийской столице. Тогда в центре Могадишо взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Число жертв взрыва превысило 500 человек.

В октябре президент Трамп утвердил расширение военной операции против "Аль-Шабаб". Численность военнослужащих США в Сомали была увеличена до более чем 500 человек, чаще стали использоваться боевые дроны.