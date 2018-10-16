Установлена личность захватившего заложницу на вокзале в Кёльне

Полиция Германии установила личность человека, захватившего 15 октября заложницу на железнодорожном вокзале в Кёльне. Это гражданин Сирии, ему 55 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным следователей, сириец проживает в Германии в статусе беженца с 2015 года и имеет вид на жительство до 2021 года. Он 13 раз попадал в поле зрения полиции в связи с оборотом наркотиков, кражами, угрозами насилия, мошенничеством и незаконным вторжением в жилище. Утверждается, что задержанный не мог устроиться на работу из-за психологических проблем.

В Германии вместе с сирийцем проживают его брат и сын. Жена находится в Сирии. Германские власти дважды отказывали ей во въезде на территорию ФРГ.

Полиция продолжает устанавливать мотивы преступника и проверяет его возможные связи с террористической группировкой "Исламское государство".

15 октября сириец вошёл в ресторан "Макдональдс" на железнодорожном вокзале Кёльна. Он бросил в посетителей бутылку с зажигательной смесью. Ранения получили трое человек, включая 14-летнюю девочку. После этого злоумышленник ворвался в аптеку и захватил в заложницы женщину. Затем он скрылся в подсобном помещении, угрожая поджечь себя и заложницу. Прибывшие на место полицейские взяли помещение штурмом. Выходец из Сирии получил ранения. Сейчас он находится в госпитале. О состоянии его здоровья не сообщается. Заложница получила лёгкие травмы.